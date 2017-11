Em Nova Esperança do Piriá, pneu estoura e mata borracheiro

Foto Reprodução/Whatsapp – Um borracheiro, que não teve sua identidade divulgada, morreu durante a calibragem do pneu de uma carreta na tarde desta segunda-feira (20), em Nova Esperança do Piriá, nordeste paraense. O metal que protegia a roda do veículo se soltou e, devido à força do ar comprimido, acertou a cabeça do homem com alta velocidade, matando-o no local.

De acordo com o tenente Maia, da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o caso realmente foi registrado na tarde de hoje, em um borracharia na região central do município. O homem não teve a identidade revelada, e a Polícia não soube dizer se algum parente do trabalhador esteve no local da remoção do corpo.

Pessoas que estavam no local pediram ajuda pelas redes sociais, mas quando o apoio chegou, o homem já tinha morrido. O dono a borracharia não foi localizado pela reportagem para falar sobre o caso.

