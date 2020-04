Em novo áudio, Valmir Climaco promete conduzir à delegacia quem estiver jogando bola

Valmir Climaco, prefeito de Itaituba. (Foto: Reprodução)

“Agora a tarde eu vou sair com o superintendente da Policia Civil e com os dois comandantes da Polícia Militar, para conduzir esse povo para a delegacia”, diz o prefeito.

Na manhã desta quarta-feira (29), o prefeito de Itaituba, Valmir Climaco, utilizou mais uma vez as redes sociais para pedir que as pessoas obedeçam os decretos com medidas de enfrentamento e prevenção à covid-19 no município.

No início da semana, o gestor municipal já havia divulgado também, através de áudio, um apelo para que a população pudesse seguir o isolamento social e uso de máscaras. Apesar disso, segundo trecho do áudio, ainda sim muitas pessoas, principalmente jovens-adolescentes, continuam a realizar atividades cotidianas, como se reunir para jogar bola nos campos de futebol da cidade.

Desta maneira, Valmir Climaco, em tom mais severo diz:

“Pessoal eu tô pedindo para esse povo desses campos de futebol e dessas praças, que ficam jogando bola a tarde, a noite inteira e de manhã, pelo amor de Deus, parem de jogar bola! Agora a tarde eu vou sair com o superintende da Policia Civil e com os dois comandantes da Polícia Militar, para conduzir esse povo para a delegacia”.

Ainda durante o áudio, o prefeito sugere que amanhã, quinta-feira (30), os campos que ele vê pessoas praticando tal atividade esportiva, o mesmo mandará fazer uma vala no meio do campo.

“Eu vou mandar fazer uma vala de retroescavadeira em cima, porque tão vendo a situação se complicar. […] essa situação vai ser rápida, vai passar. Mas ninguém pode estar jogando bola”, enfatiza Valmir Climaco.

Segundo o prefeito, ainda no dia de hoje ele foi notificado pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (SESPA), que “o município precisa, desde já, cavar bastante covas no cemitério da cidade”.

Ouça o áudio abaixo:

Moisés Sodré

