Em Novo Progresso, Caravana garante pavimentação e conclusão de escola e hospital

Foto: Alex Ribeiro / Ag. Pará – O município de Novo Progresso, no sudoeste paraense, distante 1.639 quilômetros de Belém, foi o segundo a receber a “Caravana Por Todo o Pará” na terça-feira (09). Recebido por centenas de moradores, o governador Helder Barbalho assinou a ordem de serviço para a pavimentação de 12,85 km da Avenida Brasil, uma das principais vias da sede municipal, e anunciou investimentos nas áreas de educação e saúde.

Entre a população de Novo Progresso havia uma grande expectativa diante da chegada da Caravana. Segundo a dona de casa Lindalva Soares, 68 anos, moradora de Novo Progresso há 22 anos, nunca o município foi tão reconhecido pelo governo estadual. “Eu nem sei como agradecer pelo que estão fazendo pela nossa cidade. Nunca vi isso antes, em todo esse tempo que moro aqui. Novo Progresso está sendo vista como merece”, afirmou a moradora.

Ao falar para todos que se reuniram para receber a Caravana, Helder Barbalho destacou o apoio que recebeu de parlamentares, e da fundamental parceria entre Legislativo e Executivo para o desenvolvimento do Estado. “Quero agradecer à Assembleia Legislativa, que na figura do seu presidente, Dr. Daniel (deputado Daniel Santos), foi fundamental para a aprovação deste empréstimo que o governo do Estado fez e que permite que as obras possam acontecer a partir do dia de hoje. Esta união permite com que, rapidamente, nós consigamos tirar do papel os sonhos da população, e torná-los realidade “, afirmou o governador.

Para o operador de máquinas Marcio Wachekovski, a chegada da Caravana representa muito mais que investimentos. Ela traz grandes oportunidades, principalmente para a geração de emprego e renda. “Isso, para mim, é uma oportunidade muito grande de emprego. Vai estruturar e melhorar muita coisa por aqui. Eu vou trabalhar aqui nessa obra com muito orgulho, e deixar ela prontinha, porque a nossa cidade merece”, disse Marcio.

“Tenho certeza que o povo de Novo Progresso jamais vai esquecer este governo, porque o nosso governador olha pelo Estado todo. Com seis meses de governo é o primeiro governador a visitar todos os municípios, e trazer tanta melhoria para nossa gente. Nós não podemos fazer outra coisa além de agradecer pelas benfeitorias que esta Caravana tem trazido para nossa região”, ressaltou o prefeito de Novo Progresso, Ubiraci Soares, mais conhecido como “Macarrão”.

Pavimentação e hospital – A Avenida Brasil, uma das principais vias da sede municipal de Novo Progresso, receberá, além dos 12,40 km de asfalto, o sistema de drenagem. Com um investimento de R$ 19 milhões do Tesouro estadual, a obra será executada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop).

Outro investimento anunciado pelo governador beneficiará a área de saúde. O Hospital Municipal Rui Pires Lima, que está em obras há vários meses, terá R$ 232 mil repassados pelo governo estadual para a conclusão. “O que estava faltando para acelerar essa obra era retirar a burocracia. E nós tiramos, pois ela atrapalhava o andamento das obras. Resolvemos a burocracia e a tiramos da frente. Agora é avançar e entregar o hospital para a população de novo Progresso, e assim oferecer saúde de qualidade para esta gente”, destacou Helder Barbalho.

Educação – Para entregar até 2020 as obras da Escola Técnica e de Produção de Novo Progresso, o reitor da Universidade do Estado do Pará, Rubens Cardoso da Silva, e o governador firmaram o compromisso para a conclusão do prédio. “Essa é uma obra que vem se arrastando desde 2009, e eu tenho compromisso, pois até o ano que vem voltarei aqui para entregar esta escola pronta. Para formar a nossa juventude, para que nossos jovens não precisem sair daqui para estudar em outras localidades, e estejam preparados para o mercado e muitas outras atividades, e também para que efetivamente essa região possa avançar e crescer”, enfatizou Helder Barbalho.

A Caravana Por Todo Pará começou esta edição pelo município de Itaituba, também levando investimentos em infraestrutura, passou por Novo Progresso e seguiu para o município de Trairão.

