Em Novo Progresso, dois acidentes um com vítima fatal outro gravemente ferido marcaram a quinta-feira (26)

Dois graves acidentes marcaram esta Quinta-feira 26 de Julho em Novo Progresso. (Foto:Reprodução jornal folha do Progresso)

PRIMEIRO CASO

O Moto Taxista da Cooperativa VAPT VUPT, Benedito França (Caxeta) , perdeu o controle da motocicleta quando trafegava na rodovia BR 163. Conforme informações coletadas pelo Jornal Folha do Progresso, o acidente foi registrado por volta de 16h00mn da quinta ,26, nas proximidades do km 1027.

Leia:Mototaxista de Novo Progresso sofre acidente na rodovia Br 163

Benedito estava retornando da cidade do Guarantã do Norte, da tarde desta quinta-feira (26) , ele foi receber um premio da loteria que não pagava em Novo Progresso, foi sorteado no bolão da Mega Sena, o valor de R$ 16 mil, o mototaxista tem problema de clavícula, pode ter perdido o controle da motocicleta em uma curva. Motoristas de carretas o socorreram, colocaram pano para aliviar o sol o SAMU de Alvorada da Amazônia Fez o socorro até Hospital de Novo Progresso. Benedito teve fratura exposta na perna , ele foi retirado do hospital municipal nesta sexta-feira (27), o ex patrão da vitima teria levado o moto taxista para fazer tratamento médico no Mato Grosso. Ele não corre risco de morte.

SEGUNDO CASO

Acidente com vítima fatal no Bairro Bela Vista em Novo Progresso.

Um jovem chamado Alexandre Malicheski , conhecido como filho do Serginho Castanheira, perdeu o controle de seu veiculo e acabou capotando.

O Acidente aconteceu na tarde desta quinta-feira (26), por volta das 16h45 mn, na esquina da Rua Tapajós com Rua 07 de Setembro, nas proximidades da empresa de peças de automotores PEMAZA, no Bairro Vista Alegre.

Leia:Jovem sofre ferimentos na cabeça em acidente de transito em Novo Progresso

O jovem Alexandre, capotou o veiculo Fiat Uno, com ele tinha um carona não teve nome divulgado [não se feriu], as testemunhas informaram ao Jornal Folha do Progresso que o veiculo cruzou em velocidade e veio a capotar, Alexandre foi lançado para fora do veiculo pelo para brisa que quebrou na dianteira.

O SAMU fez o resgate do jovem que foi encaminhado com ferimentos na cabeça para a emergência no Hospital Municipal.

Segundo hospital ele chegou com vida, mas teve varias paradas cardíacas e acabou vindo a óbito, minutos após o socorro.

O Corpo da vitima esta sendo velado na residência da família e o sepultamento ocorrera no final da tarde desta sexta-feira (27), no cemitério municipal de Novo Progresso

Por :Jornal Folha do Progresso

