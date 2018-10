Em Novo Progresso, família busca por homem desaparecido

Um Homem Morador do Bairro São Marcos em Novo Progresso esta desaparecido desde ultimo domingo (15), conforme a família ele saiu para receber um dinheiro no distrito de Vila Isol, não retornou.

Raimundo , de 60 anos, conhecido por vender DVDs, nas proximidades do Supermercado Castanha, ele saiu em uma motocicleta Fan cor preta e tinha como destino o distrito de Vila Isol , para receber uma importância em dinheiro, não chegou ao destino e não retornou para casa, relatos de ocorrência policial.

Nesta segunda-feira (160 uma motocicleta com as mesmas características de que Seu Raimundo usava foi encontrada jogado dentro do córrego das Bueiros em Novo Progresso, mas não foi reconhecida como sendo de Raimundo.

Familiares registraram boletim de ocorrência e, mesmo preocupados, buscam e acreditam que possa estar tudo bem. Eles pedem se alguém tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Raimundo avisar a Policia.

