Em Novo Progresso – Pipa com cerol corta homem no Jardim América

(Foto: divulgação) Um cidadão entrou em contato com nossa redação, revoltadíssimo com uma situação que persiste no Bairro Jardim América em Novo Progresso, apesar das incessantes reclamações dos moradores do local. Meninos soltando pipa, aproveitando os ventos do verão. O problema é que muitos deles, continuam criminosamente utilizando cerol, nas linhas da pipa.

Na sexta-feira, um homem saiu de casa na sua moto, com uma familiar na garupa e deparou-se com uma linha de pipa pendurada em arbustos, transpassava a rua de um lado a outro, e cerca de um metro e meio do chão. Ao ver que a linha poderia estar cheia de cerol e machuca-lo, o cidadão tentou esquivar-se, não conseguiu completamente e cortou-se na linha.

Pediu para fazermos essa divulgação, para que as pessoas fiquem alertas, ou alguma autoridade tome providências, para tentar evitar que essa criminosa irresponsabilidade desses “muleques” acabe causando uma tragédia no Jd. América.

Por Édio Rosa ao JMD Cultura FM 87.9

