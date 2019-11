Em Novo Progresso, PRF prende homicída foragido da Justiça

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – Por volta de 11h de domingo(10), no quilômetro 383 da BR-163, no município de Novo Progresso, os agentes da Polícia Rodoviária Federal(PRF), abordaram um ônibus, e identificaram que um dos passageiros tinha em seu desfavor mandado de prisão.

You May Also Like