Em Novo Progresso Projeto Faça Bonito combate a exploração sexual de crianças e adolescentes

Alunos e professores das escolas da rede municipal de educação participaram no movimento desta sexta –feria em todo município.

A concepção destaca a data 18 de maio, Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, instituída pela Lei 9.970/2000.

Em Novo Progresso, o Projeto consiste em promover atividades no ano de 2018, com ênfase em maio, no combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, através de um trabalho articulado através da Secretaria de Ação Social com participação do Conselho Tutelar, Secretaria de Administração, Secretaria de Educação e Prefeitura Municipal.

Uma caminha foi realizada na manhã desta sexta-feira nas ruas da cidade o encontro foi no Lago Municipal.



A Secretaria de Assistência Social Michelly Meuchi, destacou que a missão da sociedade é fazer bonito em proteção e cuidado com as crianças e adolescentes. “A proposta do 18 de maio é destacar a data para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda sociedade a partir da luta e defesa dos direitos sexuais de crianças e adolescentes. É preciso garantir a elas o direito ao desenvolvimento sexual de forma segura e protegida, livres do abuso e da exploração. Contamos com todos os setores da comunidade, pois o problema da violência contra as nossas crianças, é um problema social”, salienta em seu pronunciamento.

Aos adultos, além da sua responsabilidade legal de proteger, de defender, cabe o papel pedagógico da orientação e acolhida. “Se esquecer é permitir, lembrar é combater. E a maior forma de combate a violência contra crianças e adolescentes é a conscientização da comunidade em geral de que esse mal existe e está presente no dia a dia de muitos lares”, ressaltou o prefeito de Novo Progresso, Ubiraci Soares (macarrão). [Prefeito participou do evento]

A campanha Faça Bonito tem como símbolo uma flor, lembrança dos desenhos da primeira infância, também associada à fragilidade de uma criança. Simbolizando o início da campanha, as crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Programa.

