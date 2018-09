Em Novo Progresso, vacinação anti-rábica para cães e gatos “dia D” será neste sábado(15)

A secretaria Municipal de Saúde,juntamente com a Coordenação de Endemias de Novo Progresso, estará realizando vacinação anti-rábica para cães e gatos com dia D neste sábado(15). (Foto:Divulgação)

Para a campanha em todo a cidade, há uma estimativa de que 13 postos estejam disponíveis à população, com a atuação de dezenas de profissionais de saúde do município, realizando a vacinação.

Em nota técnica, a Coordenação Estadual de Zoonoses da Sespa assinala que a campanha é essencial, visto que o Pará é um dos Estados brasileiros que têm prioridade para receber as doses de vacinas antirrábicas por ter registrado casos de raiva humana em 2004 e 2005.

Mesmo após todo esse tempo, é preciso sempre vacinar por conta da transmissão também por morcegos. “Dentre os casos de raiva humana transmitidos por espécies urbanas domésticas, os últimos ocorridos foram: por felino (gato doméstico), em outubro de 1994, em um menino de Novo Repartimento; e por canídeo (cão doméstico), em fevereiro de 2002, em paciente masculino adulto, oriundo do município de Itupiranga”, afirma o documento.

Segundo informações do Ministério da Saúde, a raiva é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus que acomete mamíferos, inclusive o homem, e é transmitida principalmente por meio da mordida de animais infectados. A raiva apresenta letalidade de, aproximadamente, 100%, e alto custo na assistência preventiva/curativa às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer.

As vacinas serão aplicadas no horário das 08:00 as 17:00hrs conforme cronograma abaixo:

01 – Bairro Santarém na Igreja Assembléia de Deus;

02 – Bairro Jd. América – Escola Mario Dagostin;

03 – Bairro Jd. Planalto – Escola Tancredo neves;

04 – Bairro Industrial II – Posto de Saúde;

05 – Bairo São Marcos – Barracão do Lions;

06 – Bairro Juscelândia – Pracinha;

07 – Bairro Bela Vista – Escola João Carlos Batista;

08 – Bairro Cristo Rei – Orla do Lago;

09 – Bairro Sta. Luzia – Ação Social;

10 – Bairo Nego do Bento – Igreja Assembléia;

11 – Bairro Otavio Oneta – Rodoviária;

12 – Bairro Scremim – Ponto de Ônibus;

13 – Bairro Pires de Lima – Esola Curumim.

Cental de Informações Cultura FM / Redação Édio Rosa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...