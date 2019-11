Em Novo Progresso,prefeito Macarrão assina ordem de serviço para construção de duas quadras poliesportivas

(Foto:ilustrativa) – O prefeito Ubiraci Soares (Macarrão), de Novo Progresso, assinou no ultimo dia 13 de novembro, mais duas ordens de serviço importante para o município. Se trata da construção de uma quadra poliesportiva cobertas para o Bairro Industrial (próximo a escola) II e Jardim América (onde tem uma praça abandonada). A obra, que é federal, tem o empenho do deputado Federal José Priante do MDB/PA, destinando esta viabilidade de duas quadras poliesportivas (cobertas) para a cidade.

Assim como foi anunciado na ordem para a escola publica do Bairro Industrial II, a pedido do prefeito, as empresas vencedoras das licitações devem empregar mão de obra local, gerando mais emprego e renda para o município.

O projeto Quadra Coberta com Vestiário visa atender à demanda de espaço para práticas esportivas nos bairros da cidade. Nas quadras terá cobertura, pintura no piso para demarcar os espaços das modalidades esportivas, arquibancada, banheiros,iluminação adequada, bebedouro, alambrado, dentre outros itens.

Jardim América

A ordem de serviço nº 005/2019 tem como vencedora a empresa “CURUA TRANSPORTE EIRELLI”, com sede em Altamira, o valor do recurso é no montante de R$ 639.539,69 (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos).

A empresa tem um prazo de quatro (4) meses para entregar a obra.

Industrial II

AtravÉs da ordem de serviço nº 006/2019 a quadra poli esportiva do Bairro industrial II, pela empresa W.R.P.Marques Eirelli, com sede em Itaituba, o valor da obra é de R$ 506,801.39 (quinhentos e seis mil, oitocentos e um reais e trinta e nove centavos), com prazo de inicio imediato e quatro meses para entregar a obra.



O prefeito Macarrão, anunciou que estas obras seriam construídas neste ano, a licitação ocorreu um Julho de 2019, somente agora o convênio foi firmado com a caixa econômica federal que liberou parte do recurso para inicio das obras em Novo Progresso.

“Além da serventia a prática do esporte, as comunidades também terão um espaço de lazer”, disse o prefeito. “Mais uma conquista para nosso município, que vem a cada dia avançando com novas creches, reforma nas escolas, hospital, pavimentação de ruas entre outra obras que serão iniciadas”, finalizou o prefeito de Novo Progresso.

