Em operação, polícia prende dois homens com armas de fogo e munição em Santarém

Suspeitos foram apresentados à delegacia de Polícia Civil de Santarém — Foto: Jaderson Moreira/TV Tapajós

PC flagrou suspeito entregando material a outro, que saiu pilotando uma moto. Os dois foram apresentados à delegacia junto com mais um que estaria envolvido em crimes.

No final da manhã desta quarta-feira (15), a Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, foi até o bairro Vigia em operação, atrás de um suspeito de cometer crimes na cidade. Ao chegar ao local indicado, viu o rapaz entregando uma mochila a outro, que saiu pilotando uma moto.

Os policiais seguiram a motocicleta, abordaram o suspeito e encontraram três revólveres e mais munição da arma de fogo na mochila. Os dois suspeitos foram presos e a PC encontrou na casa do primeiro – o que entregou as armas ao motociclista -, uma televisão furtada, inclusive a vítima já reconheceu o equipamento.

Os dois responderão por associação criminosa, porte de arma e outros crimes como identificação falsa e caracterização falsa do veículo. Eles foram levados a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde o flagrante será lavrado e, depois, seguirão à central de triagem da Penitenciária Agrícola da comunidade de Cucurunã.

Um terceiro suspeito também foi levado à delegacia e apresentado. De acordo com um dos presos, ele seria um parceiro em alguns crimes praticados em Santarém. A situação dele será investigada pelos policiais.

Operação policial também apreendeu moto, televisor, armas, munição e simulacro — Foto: Jaderson Moreira/TV Tapajós

A operação seguiu fazendo mais diligências pela área. Além das armas, da munição e do aparelho de TV, a polícia apreendeu duas motos e um simulacro de pistola.

Os nomes dos três suspeitos ainda não foram divulgados pela Polícia Civil de Santarém.

*Colaborou Jaderson Moreira, da TV Tapajós

Por:G1 Santarém — Pará

