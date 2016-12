Em operação, polícias investigam fratricídio

As Polícias Civil e Militar deflagraram uma operação, em Rurópolis, sudoeste paraense, no último fim de semana, para apurar uma briga de irmãos por causa de uma herança que quase resultou em morte na zona rural do município, no final do mês passado. A ação policial foi realizada na estrada vicinal do Km-115 da Transamazônica e resultou na apreensão de uma arma de fogo usada na tentativa de morte de um homem contra o próprio irmão (fratricídio), ocorrida no fim do mês passado. Na ocasião, o acusado atirou contra a vítima no braço. Após o crime, o suspeito se apresentou na delegacia, onde alegou que teria agido em legítima defesa, sob alegação de que o irmão teria usado um facão para lhe ameaçar.

Ainda, em interrogatório, o suspeito informou que teria jogado a arma no rio após o crime. Para apurar os fatos, o delegado solicitou à Justiça a prisão preventiva contra o suspeito e mandado de busca e apreensão na casa dele. Durante o cumprimento das ordens judiciais, a arma usada no crime foi localizada na residência do acusado, porém ele não foi encontrado. A esposa dele, que estava na casa, foi conduzida para a delegacia para prestar esclarecimentos. Ela alegou que desconhecia a existência da arma na casa. A operação foi presidida pelo delegado Ariosnaldo Vital Filho e contou com o investigador Antonio Lira e escrivão Ronivaldo Colares com apoio de uma guarnição da PM.

(Diário do Pará)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

