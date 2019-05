Em Oriximiná, diretora de escola é denunciada à polícia por agredir aluno e mandá-lo comer papel

Caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil de Oriximiná — Foto: Divulgação/Agência Pará

Segundo denúncias da tia do aluno, ela teria batido na cabeça da criança de 7 anos com um caderno. Aluno receberá atendimento com psicólogo.

Uma diretora de escola da rede municipal de Oriximiná, no oeste do Pará, foi denunciada à polícia por suspeita de agredir e mandar um aluno comer papel na secretaria da unidade. O caso aconteceu na segunda-feira (20) e boletim de ocorrência foi registrado nesta terça-feira (21).

De acordo com a tia do aluno, a criança foi levada à secretaria por ter arrancado a folha do caderno. Ao chegar na secretaria, a diretora teria tentado fazer a criança comer o papel, além de bater na cabeça do aluno com um caderno de capa dura, tipo brochura.

Ao ser comunicada pela criança sobre o ocorrido, a tia procurou o Conselho Tutelar, onde foi informada que não poderiam atendê-la por que o carro do órgão estava sem combustível e com o pneu furado.

A tia da criança resolveu então procurar a delegacia de Polícia Civil, onde conseguiu registrar a ocorrência para que sejam tomadas as providências. Ao ser questionada pela tia da criança, a diretora suspeita de ter feito a agressão, disse que estava apenas brincando. O menino de 7 anos vai passar por atendimento com psicólogo no Creas.

Ao G1, a Secretaria de Educação de Oriximiná informou que até a publicação desta matéria, não foi comunicada quanto à denúncia, mas se coloca à disposição dos envolvidos para apuração do caso através da assessoria jurídica da Semed.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...