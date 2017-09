Em Oriximiná, incêndio destrói loja que funcionava em prédio histórico; veja o vídeo

Um incêndio de grande proporção aconteceu por volta das 19h30, de terça-feira(12), na rua 24 de dezembro no centro comercial da cidade de Oriximiná, oeste do Pará.

Segundo testemunhas, após visualizarem fumaça saindo de dentro do prédio, populares acionaram a equipe do Corpo de Bombeiros.

O prédio, é bastante antigo, trata-se de uma construção histórica tido com um dos patrimônios da cidades, nele funcionava uma loja de produtos inflamáveis, que comercializava fogos de artifícios e derivados de petróleo como óleo e querosene.

Segundo a Dona Marluce, que trabalha a noite próximo ao prédio, com venda de alimentação em uma pequena banca: “Umas 19g40mn, começou a fumaça, e rapidamente o fogo tomou conta da loja, uma prejuízo muito grandes, pra eles e para nós que não pudemos mais vender nada”.

Mesmo com todo o empenho do Corpo de Bombeiro, que foi primordial na ação, para o controle do fogo, evitando a propagação, efeito dominó o que contribuiria para uma tragédia e prejuizo maior queimando todos os prédios em volta e no quarteirão, mas contou também com a ajuda da polução que se juntou os Bombeiros e a SEMAS, conseguiram controlar as chamas antes da meia noite.

Segundo informações a suspeita para o início do fogo, pode ter sido um curto circuito nas instalações elétricas.

Fonte: RG 15 / O Impacto com informações Portal Obidense

