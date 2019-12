Em Oriximiná, jovem se entrega a polícia e diz que matou o próprio irmão em legítima defesa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Reprodução) – Beneildo Barbosa(foto) se apresentou à Polícia Civil de Oriximiná, na segunda-feira (2), e confessou ter matado o irmão Marilson Barbosa, com vários golpes de faca e cacetadas. O crime aconteceu no dia 30 de novembro, e o acusado alegou ter agido em legítima defesa.

