Em Oriximiná, professor é achado morto com perfurações no corpo

Um homem identificado como Ardson Ferreira, de 33 anos, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (9) na Rua da Granja no bairro são Lázaro, em Oriximiná, oeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar (PM), o corpo apresentava várias perfurações, possivelmente provocadas por uma faca. A vítima era professor de matemática na rede estadual de ensino.

As motivações do crime ainda são desconhecidas pela polícia, mas segundo a Polícia Civil, a hipótese é que o professor tenha sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), pois alguns pertences da vítima não foram encontrados no local do crime.

Em um trabalho em conjunto, as polícias Civil e Militar estão nas ruas de Oriximiná para apurar o caso e capturar o suspeito do crime.

Conforme informações repassadas pela tia da vítima, Joanita Oliveira, Ardson era natural de Santarém. O corpo vai ser trasladado para o município e deve chegar no final da tarde desta sexta-feira. O velório vai ocorrer na casa dos pais, no bairro São José Operário.

