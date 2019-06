Em Oriximiná, três homens são presos após invadir órgão de trânsito para tomar motocicleta apreendida

Os três foram presos e apresentados a delegacia de Oriximiná — Foto: Polícia Civil/Divulgação

Tiago, Pedro e Elild Viana devem responder por ameaça, dano ao patrimônio público e exercício arbitrário das próprias razões.

Três homens foram presos na noite de sábado (8) em Oriximiná, no oeste do Pará, após invadirem o órgão de trânsito municipal com o intuito de resgatar uma motocicleta que havia sido apreendida minutos antes. A confusão teria ocorrido após a chegada dos guardas municipais ao Comtran (Coordenação Municipal de Trânsito) para guardar o veículo.

Segundo a polícia, cinco pessoas foram até o local e quiseram tomar a motocicleta a força. Tiago Viana Santino, Pedro Viana Tavares e Elild Viana Tavares e mais duas pessoas, que conseguiram fugir, foram colocados para fora, foi quando desferiram chutes no portão, desrespeitaram os guardas e o vigia do local e ameaçaram atear fogo e promover quebra-quebra no local.

A Polícia Militar foi acionada e os três apresentados a delegacia. Eles devem responder por ameaça, dano ao patrimônio público e exercício arbitrário das próprias razões.

De acordo com a Polícia Civil, a motocicleta foi conduzida ao pátio do Comtran, por estar com escapamento adulterado, sem retrovisores, e o condutor, Pedro Viana, sem capacete e com sinais de embriaguez.

Por Tracy Costa, G1 Santarém — PA

