Em Pacajá, polícia prende homem acusado de homicídio

(Foto:Divulgação / Polícia Civil)- Jalcione Fernandes Bastos foi preso em Pacajá, no sudeste paraense, pela autoria do crime de homicídio, cometido a golpes de faca, contra Valci Pinto da Silva. Segundo o delegado Sandro Rivelino, titular da Delegacia de Pacajá, o crime foi comunicado à Polícia Civil, às 5h40, do último sábado, (12), quando a Unidade Policial recebeu ligação de um investigador informando que, na BR 230, estrada conhecida como Vicinal Chico Elias, havia ocorrido um assassinato.

Durante as investigações do crime, os policiais civis suspeitaram, na altura do km 35 da rodovia, de um homem com uma mochila nas costas. Ao ser avistado pelos policiais, o suspeito tentou entrar na mata. Na abordagem, a princípio, Jalcione disse estar sujo de sangue e com ferimento em um dos braços porque havia saído de uma fazenda. Mas ele não conseguiu sustentar essa versão por muito tempo.

Segundo o delegado Sandro Rivelino, com novos interrogatórios, o acusado confirmou que havia se envolvido em uma briga com outro homem e que esse homem teria tentado matá-lo com uma arma branca, o que teria provocado o ferimento no braço. Em sua defesa, ele narrou que para se defender da facada, tomou a faca das mãos do opositor e golpeou Valci Silva.

Jalcione Bastos foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio e já está à disposição da Justiça.

Por:Redação Integrada

15.10.19 21h02

