Em Parauapebas, motocicleta é roubada duas vezes no mesmo dia

(Foto Divulgação) – Uma mulher conseguiu recuperar uma motocicleta após ter sido roubada, mas em menos de duas horas foi vítima de um novo assalto na cidade de Parauapebas, no sudeste paraense. O caso gerou a indignação da vítima e da filha, que não quiseram se identificar. Os crimes ocorreram em um período de apenas três dias.

A proprietária do veículo, que prefere não ser identificada, continua em busca da motocicleta, que ainda não foi encontrada. O primeiro roubo ocorreu no bairro Rio Verde, um dos mais conhecidos de Parauapebas. Um homem armado surgiu no meio da rua, apontado a arma pra ela, que após registrar Boletim de Ocorrência e deixar a delegacia com a moto, foi novamente assaltada.

A jovem relata que os assaltantes saíram, logo em seguida, para realizar um assalto no bairro Novo Horizonte, mas um dos assaltantes, Wesley Santos Silva, de 21 anos, acabou morto quando uma das vítimas reagiu ao crime. O outro criminoso fugiu. A motocicleta Biz de cor branca foi recuperada.

Por ORM

