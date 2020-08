Em Parauapebas, mulher é presa suspeita de estrangular filho de dois meses e abandonar corpo em construção

Por G1 PA — Belém 17/08/2020 12h04 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Segundo o pai da vítima e marido da suspeita, ela teria sofrido um surto dias antes de cometer o crime. Além do bebê, a mulher tem outros dois filhos que serão ouvidos pela Polícia, já que eles estavam no momento em que a mulher teria asfixiado a criança.

Uma mulher foi presa em Parauapebas, no sudeste do Pará, suspeita de matar o filho de apenas dois meses e nove dias de vida. A Polícia abriu um inquérito para investigar o caso. O corpo do bebê foi encontrada pela Polícia Militar em uma construção abandonada na cidade.

You May Also Like