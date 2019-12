Em partida de cinco gols, Goiás derrota o Grêmio no Serra Dourada

Neste domingo, o Goiás recebeu o Grêmio em partida válida pela 38° e última rodada do Campeonato Brasileiro e em partida muito movimentada, venceu pelo placar de 3 a 2.

Com o resultado, o clube esmeraldino encerra a competição em décimo, com 52 pontos, ao passo que o time gaúcho, com 65, fica na quarta posição.

O placar foi aberto logo aos três minutos de jogo no Serra Dourada. Após cobrança de escanteio feita por Marcelo Hermes, Rafael Moura subiu mais que todo mundo para mandar no contrapé do goleiro adversário e colocar o Goiás em vantagem. Mesmo com o gol tomado no início, o Grêmio não desanimou e respondeu dois minutos depois com Pepê, que após receber lançamento, parou na defesa de Tadeu.

Já aos 22 minutos, após jogada pela direita, a bola chegou para Patrick dentro da área, que mesmo travado, conseguiu finalizar e empatar para o Tricolor Gaúcho. A resposta dos mandantes veio aos 33, com finalização de Yago Felipe de fora da área que passou por cima do gol, e aos 36, o time visitante conseguiu a virada. Ferreira fez bela jogada pela direita, deu uma caneta no adversário e cruzou na medida para Isaque completar de letra e balançar as redes.

A comemoração do Grêmio, contudo, não durou muito tempo. Aos 44 minutos, em um lance parecido com o primeiro gol do Esmeraldino, Marcelo Hermes cobrou escanteio e novamente Rafael Moura subiu mais que todo mundo para empatar o jogo.

Aos seis minutos da etapa complementar, Isaque marcou o terceiro do Grêmio, mas o tento foi anulado pois havia impedimento no lance. Já aos 19, Leandro Barcia acertou o travessão, Rafael Moura pegou o rebote e ajeitou para Yago Felipe, que bateu de fora da área e colocou o Goiás novamente em vantagem.

Aos 30, Frizzo arriscou de fora da área em busca de mais um empate gremista, mas Tadeu espalmou. Aos 38, foi a vez de Pepê tentar, mas mandar por cima do gol dos goianos. Já aos 48, na última chance do jogo, Ferreira venceu Tadeu, mas viu a bola bater na trave antes de sair.

Fonte:Gazeta Esportiva

08/12/2019

