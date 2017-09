Em performance no MAM, criança interage com homem nu

Vídeo está causando revolta nas redes sociais; “Insinuações de pedofilia” são “deturpação do contexto”, segundo o museu

Em uma performance na abertura do 35º Panorama da Arte Brasileira, no Museu de Arte Moderna (MAM), em São Paulo, na última terça-feira, o artista fluminense Wagner Schwartz se apresentou nu, no centro de um tablado. Em vídeo que circula nas redes sociais, sob fortes críticas, uma menina que aparenta ter cerca de quatro anos aparece interagindo com o homem, que estava deitado de barriga para cima, com a genitália à mostra.

Fonte: VEJA.

