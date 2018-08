Em Pernambuco, jumento é prefeito nota 10; no Pará, vereadores e prefeitos também pagam para ser homenageados

Precioso, o jumento que pagou para ser o “prefeito nota 10” (Foto: Divulgação)

Reportagem de domingo (12), do programa “Fantástico”, da Rede Globo, desmascarou uma fraude que mexe com a vaidade de políticos e gestores públicos: a de ser escolhidos mais populares, melhores em alguma coisa, por atuação destacada no parlamento ou em alguma prefeitura. Quem organiza isso são entidades que dão a “facada” no bolso do vaidoso, que por sua vez utiliza diárias pagas pelos cofres públicos para participar dos eventos em que ainda pagam para ser bajulados. O Brasil inteiro riu no domingo diante da tela da TV em que um jumento foi premiado como “prefeito nota 10”.

Uma das entidades avaliadoras do “desempenho” desses políticos e gestores – e que será investigada pelo Ministério Púiblico – é o Instituto Tiradente, criado em 2003 em Viçosa (MG), mas cuja sede funciona em Belém, onde já realizou vários eventos nos últimos anos.

Este ano, por exemplo, o presidente da Câmara Municipal de Belém, vereador Mauro Freitas (PSDC), liderou a sondagem do Instituto Tiradentes, que realiza anualmente pesquisa de avaliação das Câmaras Municipais das principais cidades brasileiras. Na capital paraense, Mauro Freitas foi mencionado por 1.235 entrevistados de um total de 16.995 ligações.

O método de sondagem é via contato telefônico e obedece a proporcionalidade segundo os dados do IBGE, mas tal metodologia é vista como suspeita pelos institutos de pesquisa. O Instituto Tiradentes também por meio dessa “pesquisa popular”, premiou três vereadores do município de Ipixuna do Para.

Foram eles: 1°, Arnaldo Correia, Medalha de Ouro: Jr Biolab; 2°, Fábio Almeida, Medalha de Prata: Fabinho; 3°, Gilson Sousa. Medalha de Bronze. As tais medalhas são concedidas aos vereadores, por suas atuações em defesa do bem-estar da população e são outorgadas pelo Instituto Tiradentes de acordo com pesquisa telefônica, que cita o nome de cada um dos vereadores e, de acordo, com o resultado da votação, são convidados a receberem as medalhas.

Já foram homenageados com premiações prefeitos e vereadores de Capanema, Cametá, Curuçá, Marituba, São Francisco do Pará e outros. Na verdade, segundo matéria do “Fantástico”, há um comércio de diplomas de mérito para vereadores, prefeitos e secretários municipais.

A saga do jumento prefeito

Para demonstrar a falta de critérios na concessão desse tipo de reconhecimento, a reportagem incluiu um jumento entre os “prefeitos nota 10 do Brasil”. As empresas alegam realizar consulta telefônica ou analisar indicadores sociais municipais antes de selecionar os agraciados. Só que essas avaliações, muitas vezes, não ocorrem. Em seguida, políticos são procurados pelos institutos, que oferecem a condecoração em troca de valores. Alguns não aceitam participar.

Em Terra de Areia, no Litoral Norte, o Instituto Tiradentes apontou Pedro Henrique Gross (MDB), chefe de gabinete do prefeito, como segundo vereador mais atuante do município. O instituto diz ter feito pesquisa em outubro de 2017, cinco meses após Gross ter se licenciado do mandato.

— Fiquei confuso porque não estava na Câmara como vereador, né? — relata o político, que decidiu não receber o prêmio, pelo qual teria de pagar R$ 578.

Dados do Tribunal de Contas do Estado (TCE) mostram que, em três premiações realizadas em Porto Alegre em 2016 e 2017, o instituto faturou R$ 116 mil em quase uma centena de Câmaras e prefeituras.

— A empresa, pelo que vimos, atribui o prêmio em decorrência de pesquisa telefônica feita com eleitores. E que não é comprovada, o que revela fraude — diz Valtuir Nunes, porta-voz do TCE.

Promoção pessoal e lucro para empresas

Para o chefe do MP, Fabiano Dallazen, “esses eventos visam à promoção pessoal do agente público e ao lucro das empresas”. O especialista em gestão pública, Aloísio Zimmer, diz que o mais preocupante são as notícias falsas geradas como repercussão das premiações, especialmente em blogs e redes sociais, o que pode, inclusive, influenciar eleições:

— Cria-se até mesmo uma implantação de falsas memórias no cidadão que depois será eleitor, porque o prefeito passa uma imagem de bom gestor.

Administração de jumento foi considerada “nota 10”

A empresa União Brasileira de Divulgação (UBD), de Pernambuco, também usa o pretexto de organizar seminários para oferecer premiações a políticos. Para demonstrar a falta de critérios na concessão dos títulos de “gestor nota 10”, a equipe negociou a compra de diploma e medalha a um jumento, o Precioso, de Paulista (PE). O custo da honraria foi de R$ 1.480.

O repórter se fez passar por assessor de três prefeituras gaúchas. Inicialmente, adquiriu dois certificados para prefeitos reais, que autorizaram o uso de seus nomes para desvendar a farsa.

Na cerimônia de entrega da premiação em Brasília, verificou-se que o seminário se resumia à entrega das homenagens.

A equipe do Fantástico conseguiu incluir o jumento Precioso na lista dos supostos cem melhores prefeitos do país ao negociar com o diretor da UBD, Fernando Vieira da Cunha.

A compra da honraria foi feita por meio de troca de mensagens.

Precioso, então, foi convidado a receber a medalha de mérito e o diploma Gestor Nota 10 em outro encontro, desta vez em um hotel de Recife (PE). Ele teria sido aprovado em saúde, infraestrutura, educação, assistência social e transparência pública. Convidado pelo repórter a entregar o diploma no lado de fora do hotel, Cunha deparou com o jumento. Questionado se sentia vergonha em conceder um diploma ao animal, disse:

— Não, porque esse aqui carregou Jesus Cristo, ou não?

Contraponto

O que diz o Instituto Tiradentes: por meio de nota, o instituto informa que não comercializa medalhas e diplomas de mérito, nem certificados de participação em seus seminários, que são emitidos, apenas, àqueles participantes presentes em pelo menos 75% dos seminários.

Por: Jornal Folha do Progresso com Chocopepa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...