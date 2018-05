Em pesquisa, Brasil aparece como favorito ao título da Copa do Mundo

Em pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Transporte antes da convocação, Brasil foi indicado como vencedor por 51,9% dos entrevistados.

A seleção brasileira, convocada na última segunda-feira (14) pelo técnico Tite, é a favorita pelos brasileiros para vencer a Copa do Mundo da Rússia, que tem início no dia 14 de junho, de acordo com os resultados da 136ª Pesquisa CNT/MDA, realizada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT).

Para 51,9% dos entrevistados, o Brasil será campeão. Após, as seleções mais lembradas pelos opinantes foram Alemanha (8,1%), Argentina (1,3%), Espanha (1%), França (0,9%), Portugal (0,4%) e Inglaterra (0,3%).

Em relação ao interesse em acompanhar os jogos, 63,9% dos entrevistados pretendem assisti-los, de forma que 27% estão muito interessados, 30,7% estão poucos interessados e 42% não tem interesse na Copa do Mundo.

A 136ª Pesquisa CNT/MDA foi realizada entre nove e 12 de maio e teve seus resultados divulgados nesta segunda-feira (14). Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 Unidades Federativas, abrangendo as cinco regiões do país, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e 95% de nível de confiança.

