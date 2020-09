Em plena pandemia, filha vende casa da mãe de 88 anos e a deixa na rua

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Atualmente, um advogado particular, um advogado de defesa de idosos e o assessor jurídico municipal estão ajudando os familiares da idosa para que apresentem as correspondentes denúncias de abusos e violência intrafamiliar. A mulher de 88 anos, note-se, estava desnutrida quando a encontraram.

A imagem de uma idosa sentada numa rua de Linares, no Chile, com uma mala de viagem e uma manta a cobri-la tornou-se viral nas redes sociais.

