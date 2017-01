Em Ponte Lacerda (MT)- Polícia realiza buscas a mulher desaparecida e apreende 30 quilos de cocaína

Aproximadamente 30 quilos de cocaína foram apreendidos em uma ação integrada em uma região próxima ao garimpo Serra da Borda, em Pontes e Lacerda (448 km a Oeste). O objetivo da operação era localizar Paula Andressa, 29 anos, desaparecida há 22 dias.

De acordo com a polícia, a localização da droga foi realizada com ajuda da cadela Sharon, da raça labrador, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso. O animal participou dos trabalhos por ser especializada na busca de pessoas perdidas em região de mata e também de cadáveres.

De acordo com a assessoria, após horas de intensa busca, não sendo possível localizar vestígios da jovem, já durante o retorno à cidade de Pontes e Lacerda, na MT 473 estrada do Matão, um veículo do tipo pick- up ao visualizar o comboio de viaturas, deu meia volta na estrada.

Em seguida, duas pessoas desceram da carroceria levando duas mochilas e fugindo para região de mata fechada. Neste momento a cadela Sharon entrou em ação para rastrear os fugitivos que, na pressa, deixaram as bolsas pelo caminho.

Foram encontradas duas mochilas jogadas na mata, sendo uma contendo 29 tabletes de substância entorpecente do tipo pasta base e mais 2 kg de substância entorpecente do tipo cloridrato de cocaína – considerada de alta pureza e valor econômico.

O cerco policial foi realizado pelos policiais civis que compõem o Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), no entanto até o momento não foi possível realizar nenhuma prisão devido à extensão da área de mata.

Toda a ação foi coordenada pelo delegado de polícia Gilson Silveira que determinou a apreensão do material e sua condução para a Delegacia de Pontes e Lacerda.

Novas diligências serão realizadas para localizar a jovem desaparecida que vivia no Pará quando decidiu vir a Mato Grosso trabalhar em Pontes e Lacerda por conta da movimentação do garimpo na cidade mato-grossense.

