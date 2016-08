Em quatro dias, mais de 60 homicídios no Pará

Karina Sayuri Hanawa Konagano, 22 anos, foi achada morta em um ramal de Tomé-Açu (Foto: Reprodução) doxycycline monohydrate 200 mg doxycycline hyclate 20 doxycycline online

Em um período de 90 horas, o Pará registrou 64 assassinatos. Foram quatro dias de prática de crimes sem que houvesse qualquer posição enérgica do Governo do Estado para minimizar a onda de violência.

3 days ago – konnen

baclofen 10 mg mastercard online purchase

get baclofen tab no prescription south at abergele

order generic baclofen

Só na Região Metropolitana de Belém, foram registrados 30 homicídios. Um dos casos que chamou a atenção foi o de um adolescente de 17 anos, que foi assassinado com oito tiros em sua casa, no bairro do Guamá.

A onda de violência também foi grande no interior paraense, em que muitas famílias ficaram de luto e nem 10% dos assassinos foram presos.

Um dos casos mais chocantes, foi o homicídio da jovem Karina Sayuri Hanawa Konagano, de 22 anos, no município de Tomé-Açu.

Corpo de jovem é encontrado carbonizado em ramal download and stream how to buy solax fluoxetine online drug saturday delivery mexicover songs and albums, watch videos, see pictures, find tour dates ,

(Foto: Reprodução)-Karina Sayuri Hanawa Konagano, 22 anos, foi achada morta em um ramal de Tomé-Açu (Foto: Reprodução)

Um crime misterioso e que está sendo investigado abalou os moradores do ramal Roda D’água, na área rural no município de Tomé-Açu, na região nordeste do Pará. Karina Sayuri Hanawa Konagano, de 22 anos, foi encontrada morta e com o corpo carbonizado em uma área de difícil acesso, próximo à localidade de Quatro Bocas, onde a jovem morava com a avó.

Karina era filha do presidente da Cooperativa Mista de Tomé-Açu (Canta), Michinori Konagano e, segundo as informações repassadas pelo delegado Luis Xavier, superintendente da Polícia Civil na Região do Salgado, a jovem saiu no sábado (24), por volta das 15h da casa onde morava, em uma motocicleta, com destino à casa de um familiar, e não mais retornou.

“Como ela não retornou hoje (ontem), pela parte da manhã, os parentes começaram a procurá-la em possíveis casas de parentes e amigos que ela pudesse estar. As buscas continuaram e eles acabaram encontrando o corpo da moça já carbonizado”, confirmou Luis Xavier.

O delegado disse ainda que chama a atenção o fato de nada ter sido roubado da vítima. A perícia criminal encontrou as sandálias e pertences arrumados perto do corpo e a motocicleta de Karina Konagano com a chave no contato. “As evidências nos levam a descartar, a princípio, o crime de latrocínio (roubo seguido de morte)”, informou ainda o policial civil.

O corpo de Karina foi encontrado ontem por volta das 14h e o local foi preservado até a chegada dos peritos do Instituto de Criminalística de Castanhal, que levantaram evidências que serão repassadas para as investigações da Polícia Civil. O superintendente da Polícia Civil da Região do Salgado formou uma força tarefa com os delegados Cláudio Fonseca e Gomes, da delegacia de Polícia Civil de Tomé-Açu, e Gersica Raphaela Veiga, da delegacia de Quatro Bocas, para apurar o crime.

“Estamos investigando todas as possibilidades, mas não queremos adiantar nada para não atrapalhar as investigações”, acrescentou Luis Xavier. O corpo de Karina Sayuri Hanawa Konagano foi submetido à necropsia e será liberado hoje, para sepultamento.

PALESTRANTE

O pai da jovem, Michinori Konagano, é um palestrante de reputação internacional. Ele profere palestras sobre sistema agro florestal em países da América do sul e da Ásia. Karina Sayuri Hanawa Konagano era graduada em Engenharia de Produção.

(J.R Avelar/Diário do Pará)

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981171217 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) (093) 35281839 E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

top quality medications. buy zoloft 50 mg . next day delivery, coupons for generic zoloft. generic levitra (vardenafil) generic levitra (vardenafil) is a medication used for men who suffer from erection problems. it is a faster medication than viagra and …



Curtir isso: Curtir Carregando...