Em queda, combustível no Pará é o 3° mais caro

Após seguidos reajustes desde o ano passado, o preço dos combustíveis (Gasolina , Diesel-S10 e Etanol) comercializados em postos do Pará fecharam em queda no fim do primeiro semestre deste ano, informou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Para se ter uma ideia, em dezembro de 2016 a Gaolina comum foi comercializada em média a R$4,050; em janeiro subiu para R$ 4,095. Já no mês passado , custou cerca de R$3,858, com os preços variando entre R$3,379 e R$ 4,670. Assim, a queda registrada foi de 4,74.

Já o litro do óleo Diesel, em dezembro custava a R$3,445; em janeiro chegou a R$3,527 e no mês passado foi comercializado em média a R$3,311, com os preços variando entre R$2,880 e R$ 3,850, apresentando queda de 3,89%.

Por fim, o litro do Etanol em dezembro de 2016 foi comercializado em média a R$3,694, em janeiro custou R$3,758 e, no mês passado, ficpu a a R$3,552, com os preços variando entre R$ 2,999 e R$ 3,999, apresentando queda de 3,84%.

Apesar das discretas quedas, os paraenses continuam adquirindo no Estado a terceira gasolina mais cara do pais. Em média, o preço da gasolina é mais caro no Acre, custando em média R$4,150, seguida do Estado do Rio de Janeiro custando em média R$3,921. O Pará aparece em seguida, custando em média R$ 3,858, seguido do Ceará (R$ 3,839) e Rondônia (R$ 3,776).

