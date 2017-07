Em rede social, jovem anunciou que seria pai horas antes de morrer

Acidente aconteceu na noite de quarta-feira (26). Jovem publicou foto da barriga da esposa grávida de dois meses horas antes do acidente.

Horas antes de morrer em um acidente na noite de quarta-feira (26) em Santarém, oeste do Pará, Paulo Victor anunciou que seria pai em uma rede social. O jovem que estava de moto teve a perna arrancada e morreu após ser batido por um carro. O motorista está foragido.

A foto da barriga da esposa, grávida de dois meses foi publicada por Paulo Victor. Na postagem o jovem conta que está ansioso para conhecer o filho. A publicação foi feita horas antes do acidente.

Motorista foragido

De acordo com informações de testemunhas, repassadas à polícia, o condutor do veículo que bateu Paulo Victor estava embriago. Para não ser agredido por populares, ele foi abrigado em uma casa, mas fugiu do local. A polícia não tem identificação do homem e segue fazendo buscas ao mesmo que está foragido.

Fonte: G1 Santarém.

