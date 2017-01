Em relato emocionante, viúva de jogador da Chape revela sexo do bebê

No texto que acompanha a imagem, Graziele escreveu como se fosse um recado do filho para o pai

A viúva do jogador Tiaguinho, da Chapecoense, morto no acidente da LaMia, usou o Instagram do jogador para anunciar que está esperando um menino. Graziele contou que o marido soube da gravidez uma semana antes da queda do avião.

No texto que acompanha a imagem, Graziele escreveu como se fosse um recado do filho para o pai: “Pai, fica tranquilo, vou cuidar muito bem da mamãe, vou cuidar como você cuidou, vou amá-la na mesma intensidade como você amou, vou respeitá-la da mesma forma como você respeitou, vou fazê-la feliz com você sempre quis que ela estivesse e com a bênção de Deus vou zelar pela nossa família”.

“Aqui na terra vou brilhar com você brilhava, e aí do céu você guia meus passos, para que eu possa ser o filho que você sempre sonhou. Amo vocês, papai e mamãe”, finalizou ela, revelando ainda que o menino se chamará Tiago, como o pai.

