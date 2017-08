Em reta final, o ‘Viva a Vida’ chega ao bairro Prainha, em Santarém

Encerramento oficial será com o casamento coletivo, no sábado (2). O serviço de saúde foi o mais procurado pela população

A 15ª edição do projeto “Viva a Vida” chega em sua reta final. O bairro Prainha, em Santarém, oeste do Pará, recebeu os serviços na manhã desta terça-feira (29), sendo a penúltima etapa do projeto, em 2017. O encerramento oficial será o casamento coletivo, que será realizado no sábado (2), no Rio Tapajós Shopping.

A iniciativa do Sistema Tapajós de Comunicação (STC) teve nas nove etapas um total de 14.819 atendimentos. O serviço de saúde manteve-se no topo do ranking de atendimentos durante todas as ações. No bairro Prainha não foi diferente. Com 2.527 atendimentos, os mais procurados foram os serviços de saúde, atendendo 731 pessoas.

No sábado (2), haverá uma grande confraternização que celebrará a união de 50 casais que se inscreveram para o casamento coletivo, encerrando oficialmente o projeto. Como cortesia, os casais inscritos terão um dia de beleza, na véspera da celebração.



O projeto

A 15ª edição do “Viva a Vida” iniciou no dia 1º de agosto, passando por nove locais distribuídos nos municípios de Santarém e Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. O projeto do Sistema Tapajós de Comunicação (STC), contou com 40 parceiros entre órgãos e instituições públicas e privadas do município, com o objetivo de levar serviços de cidadania à população. No total, 700 pessoas estavam envolvidas no oferecimento de serviços.

Fonte: G1 Santarém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...