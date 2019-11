Em reunião, Jair Bolsonaro confirma saída do PSL e criação de novo partido

Jair Bolsonaro e o deputado Luciano Bivar (PE) (Foto:Divulgação)

Decisão foi tomada por divergências com o presidente nacional do partido, Luciano Bivar

O presidente da República Jair Bolsonaro confirmou sua saída do Partido Social Liberal (PSL), nesta segunda-feira (11), para criação de uma nova sigla. As informações são do blog O Antagonista e do colunista Guilherme Amado, da revista Época.

De acordo com informações da Revista Crusoé, Bolsonaro convocou deputados do partido para uma reunião às 16h desta terça-feira (12), no Palácio do Planalto, quando deve comunicar a decisão. Foram convidados para o encontro tanto deputados leais a Bolsonaro quantos os que são próximos ao presidente do partido, Luciano Bivar.

O objetivo seria “juntar 100 deputados” de diversas siglas, nas palavras de um aliado do Bolsonaro, segundo a revista Época. Bolsonaro espera atrair integrantes de PSL, Novo, DEM, PP, PTB, PL, Podemos e até do PSDB, recorrentemente criticado pelo presidente.

Bolsonaro teria tomando a decisão na semana passada, após avaliar que é inviável permanecer no partido comandado por Luciano Bivar.

