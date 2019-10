Em ritual de exorcismo, pai mata filho de 6 anos com água fervente

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Com informações do Metrópoles

Romelia Martinez, mãe adotiva da vítima, relatou que Pablo decidiu dar banho no filho e em outra criança. Em determinado momento, o segundo garoto teria saído do banheiro aos prantos. Logo após, Pablo teria trancado a porta e iniciado o “ritual”.

De acordo com a rede norte-americana ABC, Pablo Martinez, 31, teria dado água escaldante para o filho beber e, posteriormente, o segurou debaixo d’água em uma banheira. A intenção seria a de “expulsar demônios” do menino, que morreu afogado.

