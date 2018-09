Em Rodovia- Carro é flagrado transportando 17 pessoas com motorista sem carteira em um Fiat Tempra

Na BR-040, motorista sem carteira é flagrado com 16 passageiros em carro que só poderia ser usado como sucata

Crianças estavam trancadas no porta-malas. Tempra foi retirado de circulação; veja irregularidades.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na tarde deste domingo (16), um Fiat Tempra com 17 pessoas – o veículo tem capacidade apenas para motorista e mais quatro passageiros.

O carro passava pelo km 8 da BR-040, na altura de Santa Maria, no Distrito Federal, quando foi parado pelos policiais.

Segundo a PRF, as seguintes irregularidades foram encontradas:

Estavam no carro 17 pessoas – inclusive um bebê de 4 meses;

Três crianças eram transportadas em um porta-malas totalmente fechado, com problema na trava;

O motorista não tem carteira nacional de habilitação (CNH);

O veículo poderia ser usado apenas como sucata ou para reposição de peças, segundo o sistema do Detran;

O motorista dirigia em alta velocidade;

O carro foi flagrando fazendo ultrapassagens pela direita;

Pneus e freios estavam sem condições de uso.

O motorista, de 26 anos, informou aos policiais que estava voltando de um clube junto de parentes e vizinhos. O teste de bafômetro deu negativo.

O motorista assinou um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e foi liberado para responder na Justiça por dirigir veículo automotor em via pública gerando perigo de dano e sem possuir CNH.

