Em Roraima, presidente da Assembleia terá que dormir na cadeia

(Foto Deputado Jalser Renier (SD) – O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima Jalser Renier (SD) se entregou no Comando de Policiamento da Capital, no Centro de Boa Vista, na noite de quinta-feira (27), segundo o comandante da Polícia Militar de Roraima, coronel Dagoberto Gonçalves.

De acordo com o comandante, o deputado se entregou por volta das 19h (21h de Brasília) acompanhado de um advogado e já está em uma cela dentro da unidade. Gonçalves disse que informará o juiz da Vara de Execuções Penais ainda nesta quinta sobre a prisão do parlamentar.

Jalser teve a prisão decretada pelo Superior Tribunal de Justiça há 21 dias. Ele é condenado a seis anos e oito meses de reclusão por envolvimento no caso conhecido como ‘Escândalo dos Gafanhotos’.

O parlamentar teve a guia de execução da pena expedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região na quarta. No ofício que encaminha a guia, o desembargador federal Ney Bello informa ao STJ que o presidente da Assembleia deve “ser recolhido à penitenciária existente no Estado de Roraima”.

Jalser deve cumprir a sentença em regime semiaberto, situação em que o presidiário sai para trabalhar fora da unidade prisional durante o dia, porém a noite tem de dormir na prisão.

“Jalser Renier foi conduzido a um local preparado para que ele permaneça separado dos demais presos custodiados naquela unidade de Polícia Militar”, informou em nota a PM.

Na manhã desta quinta, o deputado fez uma reunião fechada com servidores da Assembleia para informar que poderia ser preso.

Na ocaisão ele disse ter certeza que não perderá o mandato e que seguirá no cargo à frente do Legislativo Estadual mesmo depois de ser preso.

Condenação

Jalser Renier foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região a seis anos e oito meses de reclusão e a 443 dias-multa pelo crime de peculato no escândalo conhecido como ‘Escândalo dos Gafanhotos’.

Na petição em que pediu a condenação do deputado, o MPF explica como funcionava o esquema: “O então governador Neudo Ribeiro Campos distribuía quotas dos recursos federais aos seus afilhados políticos, notadamente deputados estaduais e conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, entre os quais se inclui o Deputado Estadual Jalser Renier Padilha”.

Ainda conforme o órgão, cada beneficado era chamado pelo governador para uma reunião reservada na qual era definida a quota que seria recebida.

“Assim, cada beneficiado não sabia dos demais, nem quanto cada um recebia, formando-se quadrilhas autônomas”, cita um trecho.

Jalser Renier recebia, segundo o MPF, tinha uma ‘cota’ de cargos no governo do estado em troca de apoio prestado ao ex-governador Neudo Campos (PP). Para receber o dinheiro, o deputado só precisava indicar os ‘gafanhotos’ que iriam integrar a folha de pagamento.

Outras prisões

Em maio deste ano, o ex-governador Neudo Campos se entregou na sede da Polícia Federal em Roraima após ficar cinco dias foragido. Ele foi apontado pelo MPF como mentor do esquema que ficou conhecido como ‘Praga do Egito’. Atualmente, Campos cumpre prisão domiciliar.

No mesmo mês, outras seis pessoas também foram presas pela Polícia Federal por envolvimento no escândalo, entre elas a médica Suzete Macedo de Oliveira, esposa do senador Telmário Mota (PTB). Após a prisão ela foi liberada pela Justiça.

(Com informações do G1 Roraima)

