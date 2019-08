Em Rurópolis, agentes da PRF prendem homicida foragido da Justiça do Pará

(Foto:Reprodução)-Sabino Luciano da Conceição foi localizado e preso pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na quinta-feira(29), por volta de 18h30, quando abordaram o ônibus de transporte de passageiros da linha Belém/Santarém.

De acordo com os policiais, durante os procedimentos, ao realizar verificação de documentação do preso, foi constatado a existência de mandado de prisão em seu desfavor do mesmo, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Comarca de Jacundá.

(Foto:Reprodução)

O mandado de prisão preventiva contra Sabino decorre da pratica do crime de homicídio qualificado. Ele foi apresentado ao delegado Ariosnaldo Vital Filho, titular da delegacia de Polícia Civil de Rurópolis.

