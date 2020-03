Em Rurópolis, operação ‘Íris’ cumpre mandado de prisão preventiva

Operação ‘Íris’ cumpriu mandado de prisão preventiva em aberto na quarta-feira (4) em Rurópolis — Foto: Polícia Civil/Divulgação

O suspeito, Edilson Pereira de Andrade, de 37 anos, não reagiu a prisão e confessou a autoria do crime.

A Polícia Civil de Rurópolis, no oeste do Pará, deflagrou na tarde de quarta-feira (4), a Operação “Íris” com o objetivo de cumprir um mandado de prisão preventiva em aberto que havia sido expedido pela comarca de Goiânia (GO) pelo crime de atentado violento ao pudor.

Segundo o delegado Ariosnaldo Filho, as investigações foram feitas em sigilo e o suspeito foi localizado, monitorado e preso e uma rua no bairro Leitoso. O suspeito, Edilson Pereira de Andrade, de 37 anos, não reagiu a prisão e confessou a autoria do crime.

Os crimes teriam ocorrido em 2004 e 2005, envolvendo duas adolescentes e depois teria fugido para Rurópolis, onde passou a realizar serviços braçais na zona rural de municípios vizinhos. De acordo com a polícia, o homem já está preso e à disposição da justiça.

A operação “Íris” recebeu esse nome porque a íris é uma membrana do olho que nos permite enxergar as coisas, além de significar “pureza”, é um tipo de flor, que faz referência às vítimas que foram abusadas.

