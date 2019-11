Em Rurópolis, PRF prende homicida foragido da Justiça e recupera mais dois veículos roubados

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Ainda no mesmo dia, uma equipe do Grupo de Policiamento Tático da 5ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma moto Honda NXR Branca, que era conduzida por Rodrigo Barreto. O veículo estava adulterado e era registrado como roubado em Santarém, em dezembro de 2017. Rodrigo Barreto foi conduzido para a delegacia do município, onde foi atuado por receptação.

O condutor do veículo, Marinaldo Batista Braga, informou que o veiculo era de um amigo (Edio da Costa Gomes) e que estava com carro porque seu dono estaria em Itaituba.

You May Also Like