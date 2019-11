Em Rurópolis, PRF recupera mais duas motocicletas roubadas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Já o segundo caso aconteceu na tarde de quarta. Novamente uma equipe da PRF avistou uma motocicleta do modelo Titan 125 KS, só que neste caso ela estava sem placa. Ao verificarem o chassi do veiculo no sistema, ficou constatado que a moto havia sido registrada como roubada em outubro de 2016 na própria cidade.

(Foto:Reprodução) – A Polícia Rodoviária Federal apreendeu em Rurópolis na quarta-feira, dia 30, duas motocicletas que haviam sido roubadas – uma no mesmo município e outra em Santarém. Ambos os condutores dos veículos afirma terem comprado as motos sem saberem que eram roubadas e foram conduzidos para até a delegacia.

