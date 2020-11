Em Santarém, adolescente de 17 anos morre atingido por fardos de telhas que desabaram de caminhão

Matheus Araújo de Araújo, de 17 anos, faleceu na segunda-feira (2) — Foto: Reprodução/Facebook/Matheus Araújo

Acidente aconteceu na tarde da segunda-feira (2) no bairro Nova República. Matheus Araújo chegou a ser socorrido, mas não resistiu.

Uma entrega de materiais de construção na segunda-feira (2) acabou tendo um desfecho trágico no bairro Nova República, em Santarém, oeste do Pará. Um adolescente de 17 anos morreu atingido por fardos de telhas que desabaram de um caminhão.

À polícia, familiares da vítima, identificada como Matheus Araújo de Araújo, contaram que o adolescente estava ajudando o pai na entrega dos materiais de construção.

Acidente aconteceu no bairro Nova República em Santarém — Foto: Reprodução/Redes sociais

Na reta final do descarregamento dos produtos o adolescente passou ao lado do caminhão e acabou sendo atingido por pelo menos dois fardos de telhas que quebraram e caíram do veículo.

Minutos após o acidente, vídeos circulavam nas redes sociais mostrando populares retirando as telhas de cima de Matheus, assim como de seu pai que muito emocionado, chorando ao lado do filho que ainda estava com vida.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia (Samu) estiveram no local e fizeram manobras de reanimação e intubação na ambulância. Matheus chegou no HMS, foi pra sala de reanimação, mas não resistiu e morreu.

O caso foi registrado na 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, no plantão do delegado Kleber Pascoal.

O corpo de Matheus está sendo velado na avenida Magalhães Barata, esquina com Ambrósio Corrêa. Às 15h haverá uma oração e o sepultamento será às 16h desta terça-feira (3) no cemitério Nossa Senhora dos Mártires

