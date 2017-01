Em Santarém Adolescente é morto a tiros e polícia suspeita de acerto de contas

O Crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (19) no bairro Ipanema. Possibilidade de acerto de contas não está descartado.

Um adolescente foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (19) em uma área de mata localizada nas proximidades da Escola Municipal Esther Ferreira, no bairro Ipanema em Santarém, oeste do Pará. De acordo com a polícia, ele tinha 17 anos e a possibilidade de o crime ter sido motivado por um acerto de contas não está descartado. O caso foi registrado na 16ª Seccional de Polícia Civil.

Segundo relato de testemunhas, tiros foram ouvidos por moradores do entorno que correram até o local e já encontram o adolescente caído e sem vida. De acordo com os peritos do Centro de Perícias Renato Chaves (CPC), pelo menos três disparos atingiram a vítima.

Fonte: G1 SANTAREM

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...