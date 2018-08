Em Santarém, Alckmin promete melhorar estradas para escoamento de grãos no Pará

Tucano prometeu a valorização da pesca e voltou a falar em simplificação tributária após encontro com ruralistas

(Foto: Geovane Brito/G1) –

A candidato à Presidência da República Geraldo Alckmin (PSDB) afirmou neste domingo (19) após reunião com produtores rurais e empresários em Santarém, no oeste do Pará, que se eleito vai melhorar a infraestrutura das estradas no estado.

Depois de receber documentos com demandas do empresariado local, o tucano disse que irá tratar com prioridade das estradas que escoam a produção de grãos no estado. Durante o encontro, eles discutiram questões ligadas à BR-163, rodovia que corta o país de Norte a Sul e é um dos principais corredores de escoamento de grãos.

“No dia seguinte após assumir o governo vamos estar empenhados em terminar a BR-163 e recuperar o que já foi feito. Da mesma forma a rodovia BR-230, a rodovia Transamazônica”, disse.

Alckmin cumpriu a agenda após visitar o município paraense Itaituba, onde visitou obras do governo federal e o porto de Miritituba.

Entre os assuntos tratados foram destacados a manutenção do seguro-defeso dos pescadores, uma vez que a economia na região gira em torno do pescado, e volta do Ministério da Pesca, além da expansão do programa Luz para Todos nas comunidades rurais.

Valorização da pesca

Geraldo Alckmin disse, após reunião com empresários em Santarém, que pretende priorizar a piscicultara no país e aproveitar o potencial que o país tem para a pesca.

“Não. Nós não vamos recriar o Ministério da pesca, vamos ter uma secretaria da pesca. Agora, o mais importante do que ministério ou secretaria, é priorizar a pesca e priorizar a piscicultura”, afirmou o candidato do PSDB.

“O Brasil tem um potencial nesta área impressionante, primeiro pela costa marítima que nós temos, fantástica e enorme para o Atlântico, depois os rios; temos as maiores bacias hidrográficas. Temos um potencial de riqueza, de produção, de emprego e renda muito grande”, completou.

O candidato voltou a dizer que vai cortar até 10 ministérios. Ao todo, atualmente, o governo Michel Temer conta com 29 ministros.

Simplificação tributária

Alckmin voltou a defender a simplificação tributária e protemetou reforma na cobrança de impostos.

“Vamos reduzir de cinco tributos – IPI, ICMS, ISS, PIS e Cofins – para ter um IVA só, como o mundo inteiro tem, imposto de valor agregado. Então, cinco, vira um só. Com a simplificação tributária, acho que a gente pode atrair muito mais investimentos para o Brasil. E é investimento que gera emprego”, afirmou.

Infraestrutura

O candidato disse, ainda, que pretende fazer muitos investimentos em infraestrutura para atrair investimentos e gerar empregos.

“É impressionante o descaso do governo federal. É inconcebível. Se nós tivemos dificuldade de passar agora na seca, imagine na chuva como é que fica a BR-163 e também a BR-230? Nós vamos investir muito na infraestrura, hidrovias, portos, aeroportos, saneamento. Isso gera muito emprego, mão de obra intensiva. Então, eu assumi aqui o compromisso com a BR-163 e a BR-230”, disse.

Por: G1 19 de Agosto de 2018 às 16:08 Atualizado em 19 de Agosto de 2018 às 19:10

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...