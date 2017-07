Em Santarém, barracos no terreno da União são destruídos em ação de limpeza

Segundo informações do 8º BEC (Batalhão de Engenharia de Construção), atualmente o imóvel está sob a responsabilidade da Superintendência do Patrimônio da União (SPU/PA) para regularização dominial e cartorial.

Dezenas de famílias que ocupavam a área da união há cerca de duas semanas tiveram que deixar o local no dia 19 de junho. O processo de reintegração de posse em favor da União teve o apoio de um trator e da Polícia Militar. Foi registrada resistência por parte de alguns ocupantes e o líder do grupo teve que ser encaminhado a 16ª Seccional de Polícia Civil.

O terreno da União, que foi desocupado há um mês, recebeu na manhã desta quarta-feira (19) a terceira ação de limpeza. O local fica localizado no bairro Interventoria, em Santarém, no oeste do Pará. Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), maquinas estão destruindo e retirando os entulhos para que o terreno não possa ser novamente ocupado.

