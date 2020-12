Em Santarém, bebê sujo e com fome é resgatado por PM após ser deixado sozinho em casa por babá

Caso aconteceu no bairro Livramento — Foto: Reprodução/A Cidade On São Carlos

Pai saiu para trabalhar e deixou criança de aproximadamente 1 ano e 3 meses sob os cuidados da babá. Polícia foi acionada após populares ouvirem criança chorando sozinha no imóvel.

Um bebê de aproximadamente 1 ano e 6 meses foi resgatado pela Polícia Militar (PM) após ter sido encontrado sozinho, sujo e com fome na sexta-feira (25) em Santarém, no oeste do Pará. De acordo com informações do Conselho Tutelar, criança estava sob os cuidados de uma babá que saiu e o deixou sozinha.

A Polícia Militar confirmou ao G1 a ocorrência e informou que o resgate foi realizado por policiais do 35º Batalhão, após populares perceberem que a criança estava sozinha na residência.

A criança foi encontrada chorando muito. O bebê foi levado para o quartel do 35º BPM onde foi alimentado. A criança também estava suja de fezes.

Segundo o Conselho Tutelar, os pais da criança são separados, sendo que a mãe mora no Residencial Salvação e o pai no bairro Livramento. O bebê estava na casa do pai para passar o natal.

Ao ser informado quanto o resgate do filho, o homem foi até o Conselho Tutelar para se justificar. Mesmo tendo sido constatado que o pai não agiu de má fé, ele assinou um termo de advertência por abandono do bebê.

O Conselho Tutelar informou ainda que uma ação será realizada para ajudar a família, a criança não tem certidão de nascimento nem cartão SUS. O pai da criança também não tem documentos pessoais, apenas certidão de nascimento.

