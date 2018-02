Em Santarém Cabo da PM é hospitalizado após tiro atingir a perna

Tiro atingiu a coxa direita do policial. Fato aconteceu na manhã desta terça-feira (20) no bairro Floresta.(Foto Ilustrativa Internet)



Cabo da PM é hospitalizado após tiro atingir a perna; investigações vão apurar o caso

Um cabo da Polícia Militar ficou ferido na perna após ser atingido por um tiro disparado pela arma de serviço. O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (20) no bairro Floresta, em Santarém, no oeste do Pará. O projétil atravessou a coxa direita.

O fato aconteceu por volta das 11h e o militar foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal (PSM) em uma ambulância do Corpo de Bombeiros. No momento do disparo estavam na casa Adson Pereira de Sousa, de 31 anos, e a esposa.

Mesmo não estando em serviço, oficiais da PM têm porte para uso de armas fora do horário de trabalho. De acordo com o comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (3ºBPM), tenente coronel Aldemar Maués, pelo fato de ser oficial e a pistola .40 ser da PM, um Inquérito Policial Militar (IPM) será aberto para apurar as circunstâncias. A arma foi apreendida.

A esposa do militar foi levada à delegacia para prestar depoimento. Assim que receber atendimento médico, o policial também será ouvido.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informou que Andson de Sousa respira ar ambiente, já foi avaliado pela equipe médica da cirurgia geral e aguarda exames para dar seguimento nos procedimentos médicos.

