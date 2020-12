Em Santarém, DJ anunciado não se apresenta e show termina em ‘quebra-quebra’

Vídeos circularam nas redes sociais ainda na madrugada de terça-feira (8). Organização do evento informou que as pessoas ficaram revoltadas pela ausência do artista contratado.

Uma festa acabou em confusão na madrugada desta terça-feira (8) em Santarém, no oeste do Pará. A organização do evento informou que quebra-quebra foi por conta da não-apresentação do Dj Guuga, contratado para se apresentar na programação.

De acordo com Kirk Xabregas, responsável pela organização do evento, todas as despesas referentes ao contrato para apresentação do artista foram pagas, sendo: cachê, passagens aéreas, hospedagem, alimentação e outros custos.

Porém, por volta de 19h a produção do artista teria entrado em contato com a organização para informar que só chegaria em Santarém por volta de 23h, pois DJ Guuga teria perdido o voo.

“Fomos ao aeroporto e fomos surpreendidos ao ver que outro MC chegou no lugar do Guuga. A casa de shows já estava lotada, então ele se dirigiu ao local e fez o show. Informamos ao público, mas o público não aceitou. Foi neste momento que começaram a lançar ao palco garrafas, pedras. Destruíram cadeiras, mesas, o som e não quiseram entender o que aconteceu”, disse Kirk.

Nos vídeos que começaram a circular ainda na madrugada, o cenário era de terror. Cadeiras, mesas e outros objetos eram vistos “voando” na casa noturna. Em outros vídeos é possível ver que muitas pessoas até levaram as cadeiras do local.

