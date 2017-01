Em Santarém Dupla presa de posse de Simulacro pelas Mikes Delta e Charlie

Segundo informes dos policiais que participaram da ação, os policiais do Grupamento de Moto Patrulhamento Mikes, Delta e Charlie os acusados realizaram assalto roubando uma moto FAN PRETA de placa OTN 8399. Nas proximidades do motel Paraíso, Usando um simulacro. Depois da prisão dos mesmos os vagabundos foram conduzidos para a 16ª Seccional da Policia Civil, onde foram apresentados a autoridade policial pelos Mikeanos CBs Paulo Frederico e Sidney.

You May Also Like