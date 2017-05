Em Santarém, homem é internado com suspeita de febre amarela

Vítima foi internada apresentando sintomas da doença na última terça-feira (30).

Nesta quarta-feira (31) a Secretaria de Saúde do Estado (Sespa) confirmou que está investigando mais um caso suspeito de febre amarela. A vítima, é um homem de 37 anos, morador do município de Oriximiná que está internado no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), na cidade de Santarém. O homem foi internado apresentando sinais dos sintomas na última terça-feira (30).

De acordo com a Sespa, todas as providências necessárias serão tomadas e, até o momento, não há informações a respeito de como o homem contraiu a doença. O paciente foi submetido a exames e todo o material coletado deve será encaminhado para a análise no Instituto Evandro Chagas, em Belém.

