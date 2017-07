Em Santarém, homem é morto a pauladas e facadas ao sair de bar

Crime aconteceu por volta de 22h de segunda-feira (24) no bairro Livramento.

Um homem foi morto a pauladas e facadas na noite desta segunda-feira (24), em Santarém, oeste do Pará. O assassinato ocorreu por volta das 22h no bairro Livramento e os suspeitos do crime estão foragidos.

De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Josinei Tavares de Lima saía de um bar localizado na avenida Barão de São Nicolau quando foi abordado por dois adolescentes. Enquanto um desferia facadas, o outro dava pauladas em Josinei.

Ainda de acordo com testemunhas, Josinei teria tido um desentendimento com os adolescentes alguns dias antes do crime.

Os suspeitos fugiram do local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima morreu ainda no local do crime.

A Polícia fez buscas aos suspeitos e há possibilidade de eles terem fugido da cidade. Um inquérito será aberto para apurar o crime.

