Em Santarém, homem é preso em ônibus pela PRF com duas malas cheias de droga

(Foto: Debora Rodrigues/TV Tapajós) – Droga foi encontrada durante fiscalizações em ônibus que saia de Santarém com destino à Belém. Cerca de 33 kg de maconha estavam em duas malas.

PRF encontrou 33 kg de maconha em malas de passageiro que seguia para Itaituba

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (1) com 33 kg de maconha em um ônibus na BR-163, em Santarém, oeste do Pará. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a droga foi encontrada em duas malas, dentro de um ônibus.

Ainda segundo a PRF, Raimundo Nonato Paiva Costa de 44 anos, estava em um ônibus que saía de Santarém com destino à Belém. Os policiais faziam fiscalizações no veículo, quando encontraram o entorpecente. Cerca de R$ 1.700,00 também foi apreendido com o suspeito.

Raimundo contou à equipe de reportagem da TV Tapajós que é do interior do Amazonas e foi aliciado por um homem na orla de Santarém. O homem informou que ele deveria levar a droga para Marabá, onde receberia uma “recompensa” de R$ 6 mil. Raimundo recebeu as malas com drogas na rodoviária de Santarém.

Homem disse que foi aliciado e que receberia R$ 6 mil para levar droga até Marabá (Foto: Debora Rodrigues/TV Tapajós)

O homem foi encaminhado para a 16ª Seccional de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante e vai responder pelo crime de tráfico de drogas.

A prisão já faz parte da Operação Finados, deflagrada pela PRF deste as 00h desta quarta-feira (1) em todo o Brasil. As fiscalizações serão intensificadas na BR-163 até domingo (5).

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém, PA

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...